В ночь на воскресенье, 15 апреля, в Святошинском районе произошел взрыв возле здания "".

Об этом сообщают полиции , передает .

Как утверждается в сообщении, информация о взрыве поступила в 00:40 в дежурную часть на проспекте Победы, 93 возле здания "".

"Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, однако в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, преступник мог использовать гранату", - отмечают в полиции.

На месте происшествия работают правоохранители, в частности сотрудники взрывотехнической службы, устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Оперативники разыскивают причастных к взрыву лиц. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.

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