«Удивительная демонстрация способности советского аппарата в течение трех дней изменить восприятие действительности более двухсот миллионов человек! Нечто невероятное — хотя я сам это наблюдал — и даже пугающее» — писал афроамериканец Роберт Робинсон, проживший более сорока лет в СССР. Написано о событиях шестидесятилетней давности, но актуально как никогда.

Об этом в своем блоге пишет социолог Игорь Эйдман, информирует svodka.net.

«Советским людям внушали, что они живут в самой великой и передовой стране, а США — главный соперник и враг, но мы все равно круче. Вырастая, жители СССР сталкивались с убогостью и идиотизмом российского быта и узнавали, что в других странах (и, что самое обидное, в США) люди живут намного лучше. Эта сшибка вызывала когнитивный диссонанс: если мы такие великие, почему мы так убого живем. Отсюда болезненное раздвоение сознания, глубокий комплекс неполноценности, компенсируемый периодическими припадками мании величия и бредом превосходства над всем миром. И тогда и сейчас Кремль умел провоцировать эти припадки, используя их для консолидации населения вокруг власти. Одна из причин эффективности путинской пропаганды в том, что она опирается на эту мощную советскую традицию.

Чтобы не случилось, власть объявляет о своей очередной блистательной победе, периодически меняя показания прямо по ходу пьесы. Население, немного поколебавшись, верит новой лжи. Ведь она, как чудодейственная психотропная смесь, избавляет от комплексов и выводит из депрессии. «У нас теперь есть ракетное сверхоружие. Американцы в панике, они нас боятся. Трамп не посмеет бомбить Сирию, иначе мы ему вдарим… Ой, он кажется все-таки бомбит. Но это не наша зона ответственности, да и сама бомбежка неудачная, даже не убили никакого… В общем, мы все равно победили». Все это уже было в советском прошлом.

Роберт Робинсон так описывал последействия пропагандистской кампании, сопровождавшей запуск первого советского спутника. «Национализм опьянил рабочих, и на смену обычным сетованиям на отставание СССР от Соединенных Штатов пришла беззастенчивая похвальба… «Да здравствует наша родина — Советский Союз! Ура! Мы перегнали Америку. Ура, товарищи, ура!».

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На следующий год советский мыльный пузырь лопнул: Соединенные Штаты запустили свой первый искусственный спутник . Рабочие в моем цеху скорбели, как на похоронах… За несколько минут после того, как они услышали эту новость, петушиная боевитость сменилась апатией — казалось, они вот-вот заплачут.

Прошло три дня, и за это время Кремль, кажется, успешно перестроил свою пропаганду с учетом последних событий. Придя утром на завод, я заметил, что рабочие заметно повеселели: «Америка-то запустила в космос апельсинчик! Представляешь, его не только не видно, но и не слышно»… В моем цеху настроение рабочих явно переменилось к лучшему. Стратегия Кремля давала результаты».»

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