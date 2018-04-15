|
В истории Революции достоинства есть множество противоречий, но
ближе к президентским выборам 2019 года будет "мощный вброс правды"
о тех событиях, считает журналист, основатель интернет-издания
"ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Поскольку я был на
Майдане даже в самые тяжелые моменты, имею моральное право
говорить все, что думаю Фото: Gordonua.com "Всю правду о событиях
на Майдане мы узнаем в течение ближайшего года. Я вам гарантирую,
что до президентских выборов будет такой мощный вброс правды, лишь
бы шприц, которым будут вбрасывать, не сломался", – сказал
Гордон.В эфире NewsOne журналист добавил, что в истории
Майдана есть множество противоречий."Перед вами человек, который
прошел два Майдана, и был там с самого начала. И не просто стоял на
Майдане и на трибуне Майдана в 2004-м и в 2013–2014 годах, но и все
делал своими публичными выступлениями, чтобы сначала [Виктор]
Ющенко стал президентом, а затем, чтобы скинули [президента
Виктора] Януковича. И поскольку я там был даже в самые
тяжелые моменты, имею моральное право говорить все, что думаю.
История Майдана полна противоречий. И практические на
все вопросы у меня ответы есть. Практически о всех моментах,
которые я называю стремными, все я знаю", – отметил
журналист.Гордон подчеркнул, что в курсе не только он, "но и все,
кому положено знать"."Об отрезанном ухе [активиста Автомайдана
Дмитрия] Булатова, об избиении [журналистки] Татьяны
Черновол, о происшествиях, которые всегда случилась в пятницу,
накануне воскресного веча, об избиении студентов на Майдана
(кто отдавал приказы, кому это было нужно), о начале Майдане, об
олигархах, которые стояли за началом Майдана, о студенческом и
основном Евромайдане... Я об этом практически все знаю", –
перечислил Гордон. ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube
ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube
Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже –
Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013
года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли
правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты
(титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля
из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время
Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили
ранения.Журналистка Черновол была избита в ночь на 25
декабря 2013 года на Бориспольском шоссе близко от Киева. Она
получила множественные травмы (у нее были диагностированы закрытая
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей
носа) и несколько недель провела в больнице. Дело об избиении
Черновол было направлено в суд в июне 2014 года. Организатором
нападения на Черновол был назван уголовный авторитет из
Днепродзержинска Олег Нетребко (он покончил с собой). Всего по
данному делу сообщили о подозрении пяти людям, один из них
находится в розыске.Активист Автомайдана Булатов пропал 23
января 2014 года во время массовых протестов, спустя неделю
его нашли под Киевом. По словам
активиста, неизвестные били его, пытали и отрезали
часть уха. Правоохранители сообщали, что установить похитителей
Булатова им не удалось. В феврале 2018 года в эфире телеканала ZIK
он заявил, что это дело до сих пор открыто. "Мое похищение до сих
пор самая большая загадка... Все, что было в моих силах вспомнить,
передать и записать – все зафиксировано в рамках одного дела.
Я выше головы не могу прыгнуть. Я не знаю, что еще можно сделать.
Дело не закрыто. Оно открыто", – сказал Булатов. Его прежний
товарищ, активист Автомайдана Сергей Поярков считает, что
похищение было инсценировкой. В феврале 2018 года
руководитель департамента специальных расследований Генеральной
прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, по делам
Евромайдана вынесли 43 обвинительных приговора. При
этом только два человека получили реальную
меру наказания, а отбывает срок один человек.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира