В истории Революции достоинства есть множество противоречий, но ближе к президентским выборам 2019 года будет "мощный вброс правды" о тех событиях, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Поскольку я был на Майдане даже в самые тяжелые моменты, имею моральное право говорить все, что думаю Фото: Gordonua.com "Всю правду о событиях на Майдане мы узнаем в течение ближайшего года. Я вам гарантирую, что до президентских выборов будет такой мощный вброс правды, лишь бы шприц, которым будут вбрасывать, не сломался", – сказал Гордон.В эфире NewsOne журналист добавил, что в истории Майдана есть множество противоречий."Перед вами человек, который прошел два Майдана, и был там с самого начала. И не просто стоял на Майдане и на трибуне Майдана в 2004-м и в 2013–2014 годах, но и все делал своими публичными выступлениями, чтобы сначала [Виктор] Ющенко стал президентом, а затем, чтобы скинули [президента Виктора] Януковича. И поскольку я там был даже в самые тяжелые моменты, имею моральное право говорить все, что думаю. История Майдана полна противоречий. И практические на все вопросы у меня ответы есть. Практически о всех моментах, которые я называю стремными, все я знаю", – отметил журналист.Гордон подчеркнул, что в курсе не только он, "но и все, кому положено знать"."Об отрезанном ухе [активиста Автомайдана Дмитрия] Булатова, об избиении [журналистки] Татьяны Черновол, о происшествиях, которые всегда случилась в пятницу, накануне воскресного веча, об избиении студентов на Майдана (кто отдавал приказы, кому это было нужно), о начале Майдане, об олигархах, которые стояли за началом Майдана, о студенческом и основном Евромайдане... Я об этом практически все знаю", – перечислил Гордон. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.Журналистка Черновол была избита в ночь на 25 декабря 2013 года на Бориспольском шоссе близко от Киева. Она получила множественные травмы (у нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа) и несколько недель провела в больнице. Дело об избиении Черновол было направлено в суд в июне 2014 года. Организатором нападения на Черновол был назван уголовный авторитет из Днепродзержинска Олег Нетребко (он покончил с собой). Всего по данному делу сообщили о подозрении пяти людям, один из них находится в розыске.Активист Автомайдана Булатов пропал 23 января 2014 года во время массовых протестов, спустя неделю его нашли под Киевом. По словам активиста, неизвестные били его, пытали и отрезали часть уха. Правоохранители сообщали, что установить похитителей Булатова им не удалось. В феврале 2018 года в эфире телеканала ZIK он заявил, что это дело до сих пор открыто. "Мое похищение до сих пор самая большая загадка... Все, что было в моих силах вспомнить, передать и записать – все зафиксировано в рамках одного дела. Я выше головы не могу прыгнуть. Я не знаю, что еще можно сделать. Дело не закрыто. Оно открыто", – сказал Булатов. Его прежний товарищ, активист Автомайдана Сергей Поярков считает, что похищение было инсценировкой. В феврале 2018 года руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, по делам Евромайдана вынесли 43 обвинительных приговора. При этом только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает срок один человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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