Боевики били из зенитной установки близко Авдеевки

"На Донецком направлении с запрещенной минского соглашениями 122 мм артиллерии дважды обстреляны защитники Широкино, а из минометов калибра 82 мм - Песков и Шахты" Бутовка ", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме этого, из гранатометов различных систем огонь велся по укреплениям сил АТО в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковка и Шахты "Бутовка", из вооружения БМП - по защитниках Новотроицкого и Водяного.

С зенитной установки - близко Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов - по украинским позициям неподалеку Павлополь, Гнутово, Новотроицкого, Лебединского, Водяного и Шахты "Бутовка".

Также под огонь из стрелкового оружия попали опорные пункты в районе Авдеевки, Широкино, Лебединского, Талаковка, Новомихайловка, Каменки и Павлополь, а близко Водяного, Гнутово, Шахты "Бутовка" и Талаковка - велся снайперский огонь.

"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор обстреливал защитников зайцев и Луганского", - отметили в штабе.

Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы соперник применил под Луганским, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы - в районе Майорская.

Также из крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял защитников Троицкого.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал преобразования антитеррористической операции на операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, создание Объединенного оперативного штаба вместо штаба Антитеррористической операции на Донбассе не исключает проведения точечных контртеррористических операций.

За прошедшие сутки, 13 апреля, российско-оккупационные войска 43 раза обстреляли позиций Вооруженных Сил Украины.