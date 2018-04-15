Полученная и проанализированная по итогу военной операции против Сирии информация позволяет делать вывод об ее успехе.

Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, информирует svodka.net.

«Я могу утверждать, что задача была успехом», — сказала она на пресс-конференции в Париже.

Министр сообщила, что все самолеты вернулись на базы, а суда отошли в безопасные зоны.

«Ее военные задачи решены, возможности Сирии задумывать, производить и складировать химическое оружие были значительно подорваны. При этом все наши ракеты достигли целей. Есть основания испытывать гордость за выполненную работу», — продолжила она.

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Парли назвала миссию «особо деликатной», потребовавшей воздушных средств с нескольких баз во Франции на расстоянии более 7 тыс. км, а также военно-морской силы, развернутой в Средиземноморье. Потребовалась как координация действий видов войск, так и синхронизация с вооруженными силами союзников.

По ее словам, цели были выбраны «очень тщательно, в тесной координации с союзниками, чтобы минимизировать риск сопутствующих жертв при обеспечении твердого и решительного ответа на действия режима». При этом операция проводилась с намерением «избежать любой формы эскалации».

«В итоге я констатирую с удовлетворением, что во время этого рейда не было никакого инцидента между нашими силами и другими силами, присутствующими в регионе», — отметила глава оборонного ведомства Франции.

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«Отныне время для дипломатических и гуманитарных действий», — подчеркнула министр.

Она выразила благодарность американским и британским союзникам и французским военнослужащим.

Выступивший следом начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуантр назвал три пункта, которые, по его словам, характеризуют военную операцию в Сирии минувшей ночью.

Задачи, поставленные президентом (Франции. — Ред.) республики, были выполнены; операция была сосредоточена на арсенале химического оружия сирийского режима, она прошла без ошибок и сопутствующего ущерба, объяснил генерал.

«Удары наносились ночью, чтобы избежать какого-либо риска присутствия рядом с целями гражданских лиц, с применением элементов разведки, позволившей испытывать до последнего момента отсутствие риска сопутствующего ущерба, и с учетом условий аэрологии, что тоже дало возможность ограничить риск для гражданского населения, находившегося поблизости», — сказал начальник французского Главного штаба.

Напомним, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Башара Асада в Сирии, которые связаны с производством химического оружия.

Это ответ на химическую атаку в Думе 7 апреля — тогда от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. Запад считает, что ответственность лежит на режиме Асада.

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