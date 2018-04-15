«Хотели как лучше, а получилось — как всегда» — типичная ошибка современных отечественных дизайнеров. Проблема в том, что дизайнеры предлагают клиентам варианты интерьеров, которые во всем мире считаются безвкусицей. Наши звезды, видимо, ничего не слышали о минимализме и простоте интерьеры. Для наших людей дом — это способ показать, насколько ты состоятелен в финансовом плане.

В нашли дома российских звезд, которые просто ужасают безвкусицей интерьера, передает .

«Цыганский» дом Павла Буре

«Золотая» ванна Яны Рудковской

Жизнь в вырвиглазном цвете Юлии Шиловой

«Театр ужасов» Анастасии Волочковой

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