|Роскошь или колхоз? Ужасно безвкусные интерьеры в домах звезд (фото)
|15.04.2018 10:17
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«Хотели как лучше, а получилось — как всегда» — типичная ошибка современных отечественных дизайнеров. Проблема в том, что дизайнеры предлагают клиентам варианты интерьеров, которые во всем мире считаются безвкусицей. Наши звезды, видимо, ничего не слышали о минимализме и простоте интерьеры. Для наших людей дом — это способ показать, насколько ты состоятелен в финансовом плане.
В нашли дома российских звезд, которые просто ужасают безвкусицей интерьера, передает .
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