Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что российские власти контактируют с так называемыми президентом, правительством и Верховным Советом Приднестровья. Рогозин: Мы не допустим деградации статуса Приднестровья Фото: EPA "Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии. Мы находимся в постоянном контакте с президентом, правительством и Верховным Советом Приднестровья, ищем и находим решение всех сложных проблем, которые создаются Кишиневом и Западом для ужесточения блокады этой непризнанной республики", – написал он. https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/1737061202983878 Приднестровье объявило о суверенитете от Молдовы в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. Автономии требовала часть жителей этого региона. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил. Молдова настаивает на выведении российских военных со своей территории.Премьер-министр Молдовы Павел Филип 11 апреля заявлял, что уверен в способности Кишинева убедить Киев согласиться на вывод российских войск из Приднестровья через территорию Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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