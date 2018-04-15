|Рогозин заявил, что РФ не намерена выводить войска из Приднестровья
|15.04.2018 10:18
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https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/1737061202983878
Приднестровье объявило о суверенитете от Молдовы в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. Автономии требовала часть жителей этого региона. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил. Молдова настаивает на выведении российских военных со своей территории.Премьер-министр Молдовы Павел Филип 11 апреля заявлял, что уверен в способности Кишинева убедить Киев согласиться на вывод российских войск из Приднестровья через территорию Украины.
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