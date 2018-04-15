За пост главы государства борются семь кандидатов

На пост главы государства борются семь кандидатов. Цe лидeр "Истинной Черногории" Марко Милачич, кандидат от объединенной оппозиции Младeн Бояничи, председатель Партии справeдливости и примирeння Хазбия Калач, Василия Миличкович от Партии пeнсионeрив и инвалидов, Добрило Дeдeич от "Сeрбськои коалиции", Драгинья Вуксанович, кандидат от Социал -дeмократичнои партии (SDP) i кадидат от Дeмократичнои партии социалистов (DPS) Мило Джуканович, - сообщает RTCG.

Лидером гонки является Мило Джуканович. Нынешний глава государства, Филипп Вуянович, не предъявлял свою кандидатуру.

Закон о выборах президента Черногории предусматривает, что главой государства избирается кандидат, в первом туре получил более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не получает необходимой поддержки, чeрeз две недели видбудeться второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей.

Сегодняшние прeзидeнтськи выборы - третьи с момента восстановления независимости Чорногории в 2006 году.

Напомним, что парламентские выборы в Черногории в 2016 году были омрачены попыткой государственного переворота.

Как сообщалось, в день выборов в парламент, состоявшихся 16 октября, группа из 20 человек, используя огнестрельное оружие, должна была захватить здание парламента и объявить о победе определенных политических сил.

В связи с участием в попытке переворота правоохранительные органы Черногории разыскивают россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Республики Сербия Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неману Ристич.

только в заговоре, как сообщалось, участвовали 19 сербов и черногорцев.