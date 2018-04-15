|Діти Григорія Решетника з"явились на проекті "Холостяк" (ФОТО)
|15.04.2018 10:31
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Екс-"холостяк" Григорій Решетник зробив для шанувальниці несподіванку і вже минулого ефіру на шоу прийшли два його сини - Іван та Дмитро (до слова, останньому нещодавно виповнися рочок, втім, проект знімали раніше і малюк постає зовсім крихітним).
Така поява хлопців невипадкова - Рожден Анусі хотів "перевірити" одну з "холостячок" - Олю на те, як вона буде вести себе з дітками. Пара відвідала дитячий майданчик, втім, Рождена розчарувало те, що дівчина й сама гралася з малими.
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