Правительство утвердило Государственную социальную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.

«Реализация Программы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года будет помогать утверждению принципа равенства женщин и мужчин в приоритетных сферах социального и экономического развития в Украине, эффективному решению проблем и устранению диспропорций гендерного развития с четкой ориентацией на права человека», — сообщила пресс-служба Минсоцполитики, информирует svodka.net.

В ведомстве уточняют, что программа учитывает рекомендации ООН, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ, международных мониторинговых институтов в области прав человека, а также положения международных договоров, в частности Соглашения об ассоциации Украина — ЕС.

Программа определяет основные задачи, направленные на повышение уровня соблюдения принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизни украинского общества. В частности, предусмотрено:

— совершенствование нормативно-правовой базы;

— учета гендерного компонента в программах экономического и социального развития;

— совершенствование механизма проведения гендерно-правовой экспертизы;

— расширение перечня статистических показателей, дифференцированных по полу;

— уменьшение гендерного дисбаланса в сферах государственной службы и управления человеческими ресурсами (в частности, разработка и внесение в программы курсов повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления вопросов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин);

— совершенствование механизмов реализации права на защиту от дискриминации по признаку пола;

— внесение гендерной составляющей в программу реформ.

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К реализации Программы, кроме органов государственной власти и местного самоуправления, предполагается привлечь международные организации и общественные объединения, деятельность которых направлена ​​на обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин.

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