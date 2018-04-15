|Кабмин утвердил программу гендерного равенства
|15.04.2018 10:31
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Правительство утвердило Государственную социальную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.
«Реализация Программы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года будет помогать утверждению принципа равенства женщин и мужчин в приоритетных сферах социального и экономического развития в Украине, эффективному решению проблем и устранению диспропорций гендерного развития с четкой ориентацией на права человека», — сообщила пресс-служба Минсоцполитики, информирует svodka.net.
В ведомстве уточняют, что программа учитывает рекомендации ООН, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ, международных мониторинговых институтов в области прав человека, а также положения международных договоров, в частности Соглашения об ассоциации Украина — ЕС.
Программа определяет основные задачи, направленные на повышение уровня соблюдения принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизни украинского общества. В частности, предусмотрено:
— совершенствование нормативно-правовой базы;
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К реализации Программы, кроме органов государственной власти и местного самоуправления, предполагается привлечь международные организации и общественные объединения, деятельность которых направлена на обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин.