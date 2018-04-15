|В Украине нашли неожиданную замену Ленину
|15.04.2018 10:33
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В Кривом Роге возле Покровского райисполкома торжественно открыли статую Покровы Божьей Матери на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину.
Восьмиметровую скульптуру вылили из бронзы. Автор памятника - Владимир Токарь, сообщает со ссылкой на .
На открытии монумента Увековечение памяти Явления Святого Покрова Пресвятой Божьей Матери были депутаты и духовенство УПЦ МП.
Городские власти обещают открыть в Кривом Роге еще два памятника - Петру Калнышевскому и Владимиру Великому.
В сентябре 2016 года в Кривом Роге на месте другого "декоммунизированного"памятника Ленину установили статую святого Николая.
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