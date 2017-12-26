Кадыров рассказал о запуске новой тестируемой в Чечне социальной сети Mylistory, которая «ни в чем не уступает заморским». Члены парламента Чечни решили объявить бойкот инстаграму и удалить из него свои аккаунты.

Роскомнадзор попросил Facebook назвать причины блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в фейсбуке и инстаграме. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующий требование направлен 26 декабря, информирует еizvestia.com.

«Роскомнадзор 26 декабря направил письмо в адрес руководства компании „Фейсбук» с запросом о причинах удаления аккаунтов Р.А. Кадырова из социальных сетей „Фейсбук» и „Инстаграм»», — сообщили в ведомстве.

Накануне в ведомстве пообещали, что если компания «в ближайшее время» не пояснит блокировку аккаунтов Кадырова, Роскомнадзор направит официальный требование.

Аккаунты Кадырова оказались недоступны 23 декабря. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров говорил, что аккаунты главы Чечни заблокировали из-за «подлой диверсионной кибератаки», организованной «по указке Госдепа США».

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Сам Кадыров говорил, что уже давно задумывался об уходе из инстаграма, но ему было «неудобно перед друзьями и подписчиками». Кроме того, Кадыров рассказал о запуске новой тестируемой в Чечне социальной сети Mylistory, которая «ни в чем не уступает заморским». Члены парламента Чечни решили объявить бойкот инстаграму и удалить из него свои аккаунты.

20 декабря Минфин США внес Кадырова в «список Магнитского». По мнению американского ведомства, глава Чечни причастен к «внесудебным расправам, пыткам и нарушениям прав человека».

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