США планируют ввести новые санкции в отношении Российской Федерации из-за ситуации, которая сложилась в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовав соответствующие материалы для СМИ, на них ссылается экс-советник Брайан О'Тул в записи в своем Twitter.

"Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада", - говорится в заявлении Администрации президента США.

По информации издания Daily Mail , такие санкции объясняются тем, что поддержка России "позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа".

В то же время уточняется, что по состоянию на этот момент, Министерство финансов США не прокомментировало данную информацию.

Как сообщал svodka.net.uа, 14 апреля, в Сирии, по приказу президента США Дональда Трампа, были нанесены точечные удары по отдельным объектам режима Башара Асада в ответ на применение им химического оружия. В ходе операции, был нанесен массированный удар по объектам военной химической инфраструктуры.

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