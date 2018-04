"Мы – большинство". В Венгрии прошли митинги с требованием пересчитать голоса парламентских выборов. Фоторепортаж

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2316; coreola.articleid = 241580; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2203] = 2203;coreola.sections[2316] = 2316; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Сирия Надежда Савченко Владимир Рубан

Назар Холодницкий Сергей Скрипаль судно Норд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/photo.html", "name": "Фото" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/photo/events.html", "name": "События" } } ] } ГОРДОН



Фото



События

"Мы – большинство". В Венгрии прошли митинги с требованием пересчитать голоса парламентских выборов. Фоторепортаж События "Мы – большинство". В Венгрии прошли митинги с требованием пересчитать голоса парламентских выборов. Фоторепортаж Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA . Об этом сообщает агентство AFP. Главным лозунгом акции был "Мы – большинство". Участники требовали пересчитать голоса выборов, которые прошли 8 апреля. На акции вышли десятки тысяч человек, по оценкам корреспондента AFP, в марше участвовали около 100 тыс. людей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки фото прошли голоса пересчитать большинство Теги: события