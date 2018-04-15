В главной встречи 33 тура Английской Премьер-лиги лондонский "Тоттенхэм" на "Уэмбли" принимал лидера чемпионата "Манчестер Сити", передает

Гости ударно провели середину первого тайма. Заброс за спины защитников от Компани обернулся рейдом и голом Габриэля Жезуса. Далее вратарь Льорис нарушил правила на игроке "горожан", сбив его в подкате, за что судья назначил 11-метровый. Пенальти реализовал Гюндоган.

Уменьшил отставание от соперников перед перерывом Кристиан Эриксон, но точку во встрече на 72 минуте поставил Стерлинг - 3:1.

Украинский легионер "Сити" Александр Зинченко провел все противостояния на скамейке запасных.

Примечательно, что на трибунах "Уэмбли" присутствовала первая ракетка Украины по женскому теннису Элина Свитолина.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" набрал 87 очков и приблизился к чемпионству. В случае поражения "Манчестер Юнайтед" в этом туре от "Вест Бромвича" "горожане" станут чемпионами уже сегодня.

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