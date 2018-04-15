Сегодняшние прeзидeнтские выборы — третьи с момента восстановления независимости Черногории в 2006 году. Лидером гонки считается Мило Джуканович.

В Черногории сегодня, 15 апреля 2018 года, начались выборы президента. Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00 воскресенья, информирует svodka.net.

Около 540 тысяч граждан Черногории имеют право принять участие в выборах. Сегодняшнее голосование — третье с момента восстановления независимости Черногории в 2006 году.

Согласно данным социологических опросов, безусловным фаворитом нынешней президентской гонки считается 56-летний Мило Джуканович, который с небольшими перерывами правил страной 25 лет. Он шесть раз занимал пост премьер-министра и один раз его избирали президентом.

Джуканович 27 лет подряд возглавляет правящую Демократическую партию социалистов (ДПС). Не исключено, что Джукановича изберут президентом уже в ходе первого тура выборов, ведь остальные шесть кандидатов имеют незначительную поддержку избирателей, если верить соцопросам.

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Свое желание вернуться на пост президента политик объясняет прежде только намерениями укрепить прозападный курс Черногории и «защитить» страну от влияния Москвы.

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