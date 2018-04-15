Потребности "новой эры" диктуют необходимость развивать отношения КНДР и Китая, заявил северокорейский руководитель Ким Чен Ын. С 2006 года КНДР произвела ряд испытаний ядерного оружия и десятки пусков баллистических ракет Фото: ЕРА На прошедшей в Пхеньяне 14 апреля встрече с главой отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея будет "активно продвигать традиционную дружбу на новый этап развития для удовлетворения потребностей новой эры".Сун Тао подчеркнул, что Коммунистическая партия Китая придерживается твердой политики по поддержанию хороших отношений с КНДР.С 2006 года КНДР произвела ряд испытаний ядерного оружия и десятки пусков баллистических ракет.В октябре 2017 года японское агентство Kyodo News со ссылкой источники писало, что власти Китая настоятельно рекомендовали отечественным СМИ воздержаться от публикации репортажей о ядерной и ракетной программе Северной Кореи и ориентироваться только на официальную позицию высшего руководства по этой теме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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