Синоптики предупредили о дальнейшем повышении уровня воды на реках Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает

По данным Укргидрометцентра, 15-16 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения:

- на 4-8 см на Верхнем Днепре (Черниговская обл.) с последующим затоплением поймы;

- на 2-10 см на Псле возле г.Сумы, среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с медленным последующим затоплением заводей (Сумская, Полтавская обл.)

- на 5-15 см на Десне, с последующим затоплением заводей и обтоплення территорий и объектов, расположенных на пойме в Черниговской, Сумской областях и нарушением транспортного сообщения в Городнянском районе Черниговской области.

Кроме того, 15-16 апреля в верховьях Припяти будет происходить медленное снижение уровней воды и постепенное уменьшение затопления территорий и хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах в Ратневском районе Волынской области.

А на украинском участке Дуная возле г.Вилково уровень будет удерживаться на опасных отметках 155-165 см с подтоплением незаселенных участков города.

Как сообщал синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности.

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