Журналист, основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон считает, что накануне президентских выборов, которые в Украине должны состояться в 2019 году, раскроют много ранее не обнародованной информации о Революции достоинства.

«Всю правду о событиях на Майдане мы узнаем в течение ближайшего года. Я вам гарантирую, что до президентских выборов будет такой мощный вброс правды, лишь бы шприц, которым будут вбрасывать, не сломался», – сказал Гордон, информирует svodka.net.

Журналист добавил, что в истории Майдана есть множество противоречий.

«Перед вами человек, который прошел два Майдана и был там с самого начала. И не просто стоял на Майдане и на трибуне Майдана в 2004-м и в 2013–2014 годах, но и все делал своими публичными выступлениями, чтобы сначала [Виктор] Ющенко стал президентом, а затем – чтобы скинули [президента Виктора] Януковича. И поскольку я там был даже в самые тяжелые моменты, имею моральное право говорить все, что думаю. История Майдана полна противоречий. И практические на все вопросы у меня ответы есть. Практически о всех моментах, которые я называю стремными, все я знаю», – отметил журналист.

Гордон подчеркнул, что в курсе не только он, «но и все, кому положено знать».

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«Об отрезанном ухе [активиста Автомайдана Дмитрия] Булатова, об избиении [журналистки] Татьяны Черновол, о происшествиях, которые всегда случились в пятницу, накануне воскресного веча, об избиении студентов на Майдане (кто отдавал приказы, кому это было нужно), о начале Майдана, об олигархах, которые стояли за началом Майдана, о студенческом и основном Евромайдане… Я об этом практически все знаю», – перечислил Гордон.

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