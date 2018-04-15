Основатель, генеральный директор и главный инженер американской компании SpaceX и Tesla Илон Маск, переехавший жить на работу на время выпуска Tesla Model 3, признался, что на протяжении последних трех месяцем спал на полу на заводе электромобилей, что, по его убеждению, было необходимо, передает Entrepreneur .

"Сложные, наполненные стрессом и болью", - описал Маск свои последние ночи на заводе, отметив, что на полу спать совсем не весело.

"У меня нет времени пойти домой и принять душ. Я не считаю, что, когда люди тяжело работают, руководитель может уйти в отпуск", - сказал Илон.

Глава Tesla также подчеркнул, что вопреки задержкам с производством третьей модели Tesla, он с командой должен доставить каждому покупателю электромобиль, на что может уйти на полгода больше планируемого срока.

Как сообщал svodka.net.uа, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что производственная линия американской компании должна быть готова к производству полноприводного варианта Model 3 уже с этого лета. Скорее только, полноприводная модель Tesla Model 3 Performance, будет выпущена в июле.

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