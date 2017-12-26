Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева получила в 2017 году 83,6 млн грн от продажи своей доли в ICU Holdings Limited, передает со ссылкой на Единый государственный список деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно Реестру деклараций, председатель НБУ получила доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав 83,6 млн грн от компании ICU Holdings Limited зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Напомним, 10 апреля В.Гонтарева сообщила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

По информации НБУ, первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий выполняет обязанности главы НБУ с 11 мая 2017 года.

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