обнародовало видео запуска ракеты "Томогавк" с крейсера "Монтерей" (USS Monterey (CG 61) по одной из целей в Сирии.

Видео опубликовано в YouTube, передает со ссылкой на .

В пояснении к ролику отмечается, что "Монтерей" развернут в районе операций 5-го флота ВМС с целью поддержки операции по морской безопасности. В его задачи входит "обеспечение поддержки союзников и партнеров, а также обеспечение свободы плавания и беспрепятственного прохода торговых судов в регионе".















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