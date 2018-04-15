|Полиция открыла производство по факту взрыва у "Киевэнерго"
|15.04.2018 11:07
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Столичная полиция открыла уголовное производство по факту взрыва возле здания "Киевэнерго". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает
"По факту взрыва начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до десяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в 00:40 в дежурную часть поступила информация
о взрыве на пр.Победы, 93 возле здания "Киевэнерго".
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