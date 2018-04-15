Северокорейский руководитель Ким Чен Ын заявил, что отношения КНДР и Китая должны выйти на новый уровень.

На прошедшей в Пхеньяне 14 апреля встрече с главой отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея будет «активно продвигать традиционную дружбу на новый этап развития для удовлетворения потребностей новой эры», информирует svodka.net.

Сун Тао подчеркнул, что Коммунистическая партия Китая придерживается твердой политики по поддержанию хороших отношений с КНДР.

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