|В Китае экстренно сел самолет: пассажир напал с ручкой на члена экипажа
|15.04.2018 11:14
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В китайском городе Чжэнчжоу провинции Хэнань самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку после того, как пассажир напал на члена экипажа с ручкой. Об этом сообщает телеканал CGTN, передает
Самолет выполнял рейс из Чанша в Пекин. В 11 утра он должен был прибыть в пекинский аэропорт. Однако самолет был перенаправлен в Чжэнчжоу и приземлился там в 9:58.
Как сообщается, такие меры были приняты из-за инцидента во время полета - мужчина напал на члена экипажа и угрожал ему ручкой.
По состоянию на 13:17 случай был разрешен, все пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности.
Как сообщал военный самолет упал в море в Греции.
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