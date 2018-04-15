В первом квартале 2018 года президент Украины Петр Порошенко помиловал пять женщин и трое мужчин, между них одна женщина была освобождена от наказания для передачи на неподконтрольную территорию Донецкой области. между помилованных Порошенко в 2018 году лиц нет военнослужащих или иностранцев Фото: president.gov.ua "В 2018 году Президент Украины П. А. Порошенко помиловал 8 лиц", – сказано в ответе.Пятеро из помилованных – женщины, трое – мужчины, между них нет военнослужащих или иностранцев."Все помилованные являются гражданами Украины, гражданские лица, одна женщина из которых была помилована для передачи на неподконтрольную Украине территорию в Донецкой области", – говорится в ответе.27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся самый крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января 2018 года, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев.4 апреля во время заседания в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона заявила о готовности передать РФ 23 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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