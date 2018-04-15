Швейцарская лаборатория не ставит под сомнение выводы коллег о применении для покушения вещества "Новичок"

"У нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировал" Новичок ", - говорится в заявлении, размещенном центром радиологического и химико-биологического анализа, информирует Общественное.

Портон-Даун, как и Spiez, является аккредитованной лабораторией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), напомнили представители швейцарского центра, добавив, что "стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить".

В то же время в лаборатории Spiez подчеркнули, что официально комментировать заявление Лаврова может только ОЗХО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательского центра в Швейцарии, при отравлении Сергея и Юлии Скрипач использовали вещество BZ, которая была на вооружении в США и Великобритании.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вещество, которое швейцарские специалисты определили как использованную в Солсбери, не разрабатывалась в России, однако на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.

Напомним, на этой неделе привлечены к расследованию происшествия в Солсбери эксперты ОЗХО сообщили о правильности выводов Великобритании по ядовитого вещества, которая была применена во время нападения на скрипачей.