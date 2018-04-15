Без восстановления подачи воды через Северо-Крымский канал, аннексированный полуостров Крым превратится в полупустыню уже через 30 лет.

Директор института водных проблем и мелиорации Михаил Ромащенко в комментарии "" объяснил, что без днепровской воды водных ресурсов Крыма довольно для того, чтобы только на минимальном уровне обеспечить питьевое водоснабжение и минимум коммунальных нужд, передает .

"Есть угроза опустынивания. В странах Восточной Европы происходят климатические изменения, температура растет высокими темпами, идет устойчивый процесс потепления. И если такие темпы сохранятся, то к 2050 году этот район будет уже не южная степь называться, а уже как минимум будет полупустыня. А так будет идти процесс опустынивания", – сказал знаток.

Ромащенко раскритиковал заверения российских властей о том, что будет происходить добыча подземных вод, ведь отбор воды больше, чем есть эксплуатационных запасов, которых и так немного, приведет к увеличению минерализации и вода будет становиться непригодной для использования.

Кроме этого знаток не видит возможностей в России опреснять морскую воду, как это делают Арабские Эмираты или Саудовская Аравия, потому что в оккупантов просто нет столько денег, а за четвертый год оккупации российские власти не сделали никаких шагов по минимизации нехватки питьевой воды в Крыму.

"Значительно возрастет недостаток природного влагообеспеченности и возрастет засушливость климата. Ведение сельского хозяйства в Крыму без орошения, оно и сейчас практически невозможно, а тогда будет просто невозможным", – добавил Ромащенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира