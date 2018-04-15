В предсмертной записке американского адвоката Дэвида Бакла было сказано, что он сжег себя с помощью ископаемого топлива, чтобы показать, "что вред от деятельности человека творит с природой". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бакл сжег себя в парке Нью-Йорка Фото: EPA (архив) В предсмертной записке Бакла было сказано, что он сжег себя с помощью ископаемого топлива, чтобы показать, "что вред од деятельности человека творит с природой".Отмечается, что записку незадолго до смерти он отправил по электронной почте нескольким СМИ.Адвокат заявил, что много людей дышат плохим воздухом и от этого умирают преждевременно.Отмечается, что Бакл был известен как защитник ЛГБТ-сообщества и сотрудничал с организациями по защите окружающей среды.4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, предполагающее действия по недопущению изменения климата. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.Всемирный банк заявлял 21 марта, что к 2050 году из-за глобального потепления более 140 млн жителей планеты станут мигрантами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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