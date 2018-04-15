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Американский адвокат сжег себя в парке Нью-Йорка в знак протеста против изменений климата
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15.04.2018 11:22
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В предсмертной записке американского адвоката Дэвида Бакла было
сказано, что он сжег себя с помощью ископаемого топлива, чтобы
показать, "что вред от деятельности человека творит с природой".
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бакл сжег себя
в парке Нью-Йорка Фото: EPA (архив) В предсмертной записке Бакла
было сказано, что он сжег себя с помощью ископаемого топлива, чтобы
показать, "что вред од деятельности человека творит с
природой".Отмечается, что записку незадолго до смерти он отправил
по электронной почте нескольким СМИ.Адвокат заявил, что много людей
дышат плохим воздухом и от этого умирают преждевременно.Отмечается,
что Бакл был известен как защитник ЛГБТ-сообщества и сотрудничал с
организациями по защите окружающей среды.4 ноября 2016
года вступило в силу Парижское климатическое соглашение,
предполагающее действия по недопущению изменения
климата. Договор призван заменить Киотский протокол,
закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов
парниковых газов.Всемирный банк заявлял 21 марта, что к 2050
году из-за глобального потепления более 140 млн жителей планеты
станут мигрантами.
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