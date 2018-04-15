Международная миротворческая операция в Мали является самой кровавой в истории ООН

"MINUSMA подтверждает, что на ее базу в городе Тимбукту было совершено набег с применением начиненного взрывчаткой автомобиля и минометов. Состоялся обмен огнем. Сейчас ситуация уже находится под контролем", - говорится в сообщении на официальном Twitter-странице миротворческой операции ООН в Мали, сообщает "Укринформ".

В следующем сообщении отмечается, что в результате нападения погиб один миротворец и еще десять получили ранения.

В то же время, по данным СМИ, боевики напали также на французскую военную базу, при этом сделали это, переодевшись в миротворцев.

"Террористы, одетые в голубые каски на двух автомобилях, начиненных взрывчаткой, и с опознавательными знаками армии Мали и ООН, попытались прорваться в эти лагеря", - ссылается Reuters на заявление правительства Мали.

Международная миротворческая операция в Мали является самой кровавой в истории ООН. По состоянию на конец марта в этой стране погибли 162 миротворцы, хотя задача длится 5 лет.

Напомним, на западе Мали прогремел взрыв на пути движения конвоя миротворцев ООН, в результате которого погибли трое военных, еще пять получили ранения.

Миротворческая задача в Мали началась в 2014 году после того, как Франция возглавила военную кампанию по вытеснению исламистских боевиков с севера страны. Создание миссии критикуют за отсутствие мирного соглашения, которое нужно поддерживать.