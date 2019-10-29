Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Об этом говорится в распространенном премьерской канцелярией тексте письма, направленного Джонсоном главе Евросовета Дональду Туску, передает

“Как вам известно, в соответствии с законом о выходе Соединенного Королевства из ЕС от 2019 года (так называемым законом Бенна — ред), который был навязан правительству против его воли, у меня нет другого выбора, кроме как подтвердить формальное согласие Соединенного Королевства на эту отсрочку”, — написал Джонсон. При этом он добавил, что отсрочка лишь “наносит убыток британской демократии и отношениям Лондона с ЕС”.

“Я бы непременно предпочел, чтобы парламент Соединенного Королевства быстро ратифицировал заключенную нами сделку. Опасаюсь, что парламент, к сожалению, никогда на это не пойдет, пока у него будет возможность просить о новых отсрочках. Именно следовательно я добиваюсь проведения всеобщих выборов в декабре, чтобы обеспечить избрание нового состава парламента, который сможет разрешить вставший перед нами вопрос в соответствии с конституционными нормами”, — говорится в письме.

Признавая, что ему будет нелегко добиться проведения досрочных выборов, Джонсон просит руководство стран Евросоюза “ясно заявить о том”, что новые отсрочки Brexit будут невозможны. Он также выразил надежду на то, что ситуацию вокруг Brexit скоро удастся вывести из тупика и Лондон с Брюсселем смогут приступить к переговорам по заключению соглашения о свободной торговле.

В понедельник вечером Джонсон, возглавляющий консервативное правительство меньшинства, намерен поставить на голосование в Палате общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. По мнению премьера, при сохранении текущего состава Палаты общин оппозиция продолжит блокировать любые попытки британского правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек. Однако без поддержки оппозиционной Лейбористской партии, которая заявила, что не будет участвовать в голосовании, Джонсону не удастся набрать необходимые ему голоса парламентариев.

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