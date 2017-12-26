"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 26 декабря. Обзор ключевых новостей вторника Фото: EPA Инициативная группа выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года, собрание прошло в Москве на ВДНХ.Сам Путин на встречу с группой поддержки не пришел, отдав предпочтение елке в Кремле.Центральная избирательная комиссия России разрешила журналистке Ксении Собчак участвовать в выборах президента РФ 18 марта 2018 года, Собчак может начинать официальный сбор подписей в свою поддержку.27 декабря в 13.00 произойдет обмен удерживаемыми лицами на Донбассе, заявил руководитель группировки "ДНР" Александр Захарченко.На Донбасс вылетели представители украинских властей, задействованные в процедуре обмена.Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров выделить материальную помощь освобождаемым украинцам.Адвокат лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что его клиент не намерен идти на следственные действия в СБУ, поскольку повестка составлена с нарушениями.Саакашвили обвинил сотрудников спецслужбы в нападении на него 8 декабря, пригрозил им судом и сказал, что если СБУ нуждается в образцах его голоса, он готов спеть.Соломенский районный суд Киева отменил обязательство для сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет слежения и вернул ему загранпаспорт.Автор детских и эстрадных песен Владимир Шаинский скончался в США на 93-м году жизни. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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