В первом квартале 2018 года президент Украины Петр Порошенко помиловал пять женщин и трое мужчин, между них одна женщина была освобождена от наказания для передачи на неподконтрольную территорию Донецкой области.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал восемь человек в январе – марте 2018 года. Об этом говорится в ответе Администрации Президента на требование «Українських новин», информирует svodka.net.

«В 2018 году Президент Украины П. А. Порошенко помиловал 8 лиц», – сказано в ответе.

Пятеро из помилованных – женщины, трое – мужчины, между них нет военнослужащих или иностранцев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира