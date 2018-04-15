|За 3 месяца Порошенко помиловал 8 человек
|15.04.2018 11:33
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В первом квартале 2018 года президент Украины Петр Порошенко помиловал пять женщин и трое мужчин, между них одна женщина была освобождена от наказания для передачи на неподконтрольную территорию Донецкой области.
Президент Украины Петр Порошенко помиловал восемь человек в январе – марте 2018 года. Об этом говорится в ответе Администрации Президента на требование «Українських новин», информирует svodka.net.
«В 2018 году Президент Украины П. А. Порошенко помиловал 8 лиц», – сказано в ответе.
Пятеро из помилованных – женщины, трое – мужчины, между них нет военнослужащих или иностранцев.
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