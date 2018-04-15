Депутат Государственной Думы России Петр Толстой предложил населению избавляться от болезней народными средствами вместо того, чтобы использовать импортные лекарства, в частности он порекомендовал использовать настойку боярышника во время одного из шоу на российском телеканале.

Таким образом депутат оценил словам президента фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Бориса Надеждина, сообщившего о том, что он борется с гипертонией при помощи иностранных лекарств. Надеждин тогда подчеркнул, что вынужден пить лекарства, которые "к сожалению, изготовленные в странах вероятного противника, например в Германии".

"А вы выплевывайте, выплевывайте (западные лекарства - ред.). Кору дуба заваривайте, боярышник. Я говорю: боярышник, а эти выплевывайте", - сказал Толстой в ответ на реплику Надеждина.

В итоге, после волны возмущений россиян в сети, депутат отметил, что его реплика была шуткой.

"Если люди шуток не понимают, остается только жалеть о потере чувства юмора", - сказал он.

Посмотрите, охуевший депутат Пётр Толстой предлагает людям пить боярышник вместо эффективных американских лекарств. Самодовольные твари, привыкшие лечиться в заграничных клиниках оставляют умирать без лекарств тысячи россиян и ещё смеют насмехаться pic.twitter.com/ofr7TnnrCt — Сталингулаг (@StalinGulag) 14 апреля 2018 г.

Как сообщал svodka.net ранее, количество умерших в России от отравления концентратом для ванн "Боярышник" достигло 54 человек, еще 13 человек находятся в критическом состоянии.Тогда местные власти ввели запрет на продажу спиртосодержащей жидкости бытового назначения по всей области.

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