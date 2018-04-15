Ультрас "Шахтера" сожгли флаг так называемой "Новороссии" во время матча 27-го тура украинской Премьер-лиги между "горняками" и "", который проходил на стадионе "" в Харькове.

Фото было опубликовано в Instagram theukrfootball, передает со ссылкой на .

"Донецк - это Украина", "Правильно сделали", "А вы еще говорите, что они сепары", "Болею за "", но тут фанатам реально "уважуха", "Ребята - молодцы. Они своим поступком показали, что об этих террористах думает вся Украина", - комментируют поступок фанатов "горняков" подписчики.

Напомним, "" уступил "" со счетом 0:1. Победу киевлянам принес гол Владимира .

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