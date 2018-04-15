Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем «прямого диалога». В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на «последствия его действий для европейско-российских отношений».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность из-за нынешнего напряженное состояние отношений между Россией и странами Запада, информирует svodka.net.

По мнению Штайнмайера, нынешнее «безудержное отчуждения» между Россией и Западом — основание для серьезной обеспокоенности, ведь не осталось практически ни одного «основания для доверия».

В такой ситуации, отмечает немецкий президент, главной задачей для ответственных политиков является противодействие этому отчуждению: «Независимо от Путина, мы не объявляли всю Россию, страну и людей, врагами». Он добавил, что странам Запада не стоит допускать доминирования «апокалиптических настроений» в отношениях с РФ.

Зато Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем «прямого диалога». В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на «последствия его действий для европейско-российских отношений».

Читайте: Утечка документов ЕС выявила сговор и сокрытие Брюсселем злоупотреблений путинского «Газпрома», — The Telegraph

Напомним, будучи главой немецкой дипломатии Штайнмайер часто делал заявления о возможном ослаблении санкций против РФ и о недопустимости усиления давления на Кремль.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира