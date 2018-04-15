Британские киберразведчики приготовились к атаке на компьютерные сети России, если российские хакеры атакуют их инфраструктуру. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, передает .

По данным издания, Британия готова провести кибератаку, если российские хакеры нападут на “критическую национальную инфраструктуру” Британии.

Центр правительственной связи и британское минобороны в настоящий момент уже “на изготовке”, чтобы ответить “соответственно”.

Помимо кибератак, разведка также уведомила премьер-министра Терезу Мэй, что российская сторона начнет публиковать “компромат” на британских официальных лиц.

Как сообщал , в Пентагоне 14 апреля заявили, что активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%. Связывают это с ударом США и союзников по Сирии.

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