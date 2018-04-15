В маршрутке во Львовской области, где находились 22 человека,
произошла утечка дезинфицирующего вещества, которое используют для
стерилизации медицинских инструментов. Спасателям сообщили об
инциденте в маршрутке вечером 13 апреля Фото: ДСНС в Київській
області / Facebook "13 апреля в 19.24 к спасателям поступило
сообщение, что на автодороге Городок – Комарно в городе
Городок на улице Комарянская, в автобусе марки "Богдан", который
курсировал по маршруту "Львов – Угри", произошла утечка
дезинфицирующего вещества "Бланидас", которое используют для
стерилизации медицинских инструментов", – сказано в
сообщении.Отмечается, что в маршрутке в момент происшествия
находилось 22 пассажира."В результате утечки получили химические
ожоги четыре человека, которые доставлены в Городоцкую центральную
районную больницу", – добавили в ГСЧС.
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