В маршрутке во Львовской области, где находились 22 человека, произошла утечка дезинфицирующего вещества, которое используют для стерилизации медицинских инструментов. Спасателям сообщили об инциденте в маршрутке вечером 13 апреля Фото: ДСНС в Київській області / Facebook "13 апреля в 19.24 к спасателям поступило сообщение, что на автодороге Городок – Комарно в городе Городок на улице Комарянская, в автобусе марки "Богдан", который курсировал по маршруту "Львов – Угри", произошла утечка дезинфицирующего вещества "Бланидас", которое используют для стерилизации медицинских инструментов", – сказано в сообщении.Отмечается, что в маршрутке в момент происшествия находилось 22 пассажира."В результате утечки получили химические ожоги четыре человека, которые доставлены в Городоцкую центральную районную больницу", – добавили в ГСЧС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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