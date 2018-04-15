Погода, Новости, загрузка...
В маршрутке во Львовской области четыре человека получили химические ожоги во время поездки
15.04.2018 11:45
В маршрутке во Львовской области, где находились 22 человека, произошла утечка дезинфицирующего вещества, которое используют для стерилизации медицинских инструментов. Спасателям сообщили об инциденте в маршрутке вечером 13 апреля Фото: ДСНС в Київській області / Facebook "13 апреля в 19.24 к спасателям поступило сообщение, что на автодороге Городок – Комарно в городе Городок на улице Комарянская, в автобусе марки "Богдан", который курсировал по маршруту "Львов – Угри", произошла утечка дезинфицирующего вещества "Бланидас", которое используют для стерилизации медицинских инструментов", – сказано в сообщении.Отмечается, что в маршрутке в момент происшествия находилось 22 пассажира."В результате утечки получили химические ожоги четыре человека, которые доставлены в Городоцкую центральную районную больницу", – добавили в ГСЧС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить