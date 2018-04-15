|В США адвокат в знак протеста против климатических изменений совершил самоубийство, поджег себя
|15.04.2018 11:47
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Самоубийство мужчина совершил как символ того, "что вред от человеческой деятельности делает с Землей"Известный американский адвокат, 60-летний Дэвид Бакл погиб после того, как поджег себя в парке Нью-Йорка в знак протеста против изменения климата.
Фото: з вільних джерел
Остатки Дэвида Бакла обнаружили в Проспект Парке в Бруклине.
В его предсмертной записке, найденной близко, речь шла о том, что он убивает себя, вылив на себя ископаемое топливо как символ того, "что вред от человеческой деятельности делает с Землей", - сообщает ВВС.
Он отметил, что большинство людей сейчас дышит плохим воздухом и многие умирает преждевременно.
БАКЛ был известен также как правозащитник, работавший от имени ЛГБТ-сообщества, а также вместе с несколькими группами по защите окружающей среды.
Его предсмертная записка была также отправлена емейлом нескольким организациям к суициду.
"Моя преждевременная смерть от топлива показывает, как мы поступаем с собой", - написал адвокат.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармен Велья готовит иски в Европейский суд из-за плохого качества воздуха в ряде стран Европейского Союза.
Напомним, в начале года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге завершил внутреннее расследование самоубийства бывшего генерала боснийских хорватов Слободана Праляка, который покончил с собой в зале суда с помощью цианистого калия.