Самоубийство мужчина совершил как символ того, "что вред от человеческой деятельности делает с Землей"

Остатки Дэвида Бакла обнаружили в Проспект Парке в Бруклине.

В его предсмертной записке, найденной близко, речь шла о том, что он убивает себя, вылив на себя ископаемое топливо как символ того, "что вред от человеческой деятельности делает с Землей", - сообщает ВВС.

Он отметил, что большинство людей сейчас дышит плохим воздухом и многие умирает преждевременно.

БАКЛ был известен также как правозащитник, работавший от имени ЛГБТ-сообщества, а также вместе с несколькими группами по защите окружающей среды.

Его предсмертная записка была также отправлена ​​емейлом нескольким организациям к суициду.

"Моя преждевременная смерть от топлива показывает, как мы поступаем с собой", - написал адвокат.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармен Велья готовит иски в Европейский суд из-за плохого качества воздуха в ряде стран Европейского Союза.

Напомним, в начале года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге завершил внутреннее расследование самоубийства бывшего генерала боснийских хорватов Слободана Праляка, который покончил с собой в зале суда с помощью цианистого калия.