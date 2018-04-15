Новости Украины: ВСУ нанесли серьезный урон позициям боевиков под Докучаевском В зоне антитеррористической операции украинские военные достойно ответили на вражеские обстрелы. Бойцы 93-ей бригады даже запечатлели этот момент на фотографии.

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svodka.net/ Об этом сообщила организация волонтеров «Вернись живым», информирует svodka.net. Ответный огонь ВСУ совершили под Докучаевском, Донецкой области. Волонтеры заявили, что решение об ответном обстреле было принято после нескольких часов непрерывной стрельбы боевиков по украинским позициям, передают новости Украины. Читайте: воин АТО: Система ПВО сейчас в самом лучшем состоянии за все годы независимости «Несколько точных и метких выстрелов в ответ заставили врага не только замолчать, но и побегать с ведрами, наполненными водой. Как оказалось, ее было мало — все сгорело. Полностью», — подытожили волонтеры.

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