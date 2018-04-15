Курьезный случай произошел во время чемпионата по мотогонкам на территории Польши, где в прямом эфире корреспондент местного телеканала решила взять интервью у одного из участников заезда прямо перед гонкой, поплатившись за храбрость чистотой. Соответствующая видеотрансляция канала была опубликована на видеохостинге YouTube.

Так, перед интервью девушка не учла погодные условия, при которых проходили соревнования - наличие огромного количества воды и грязи на мототрассе. В итоге, спортсмен сделал слишком резкий старт, обдав журналистку телеканала большим количеством "лечебной" грязи.

Видео стало хитом сети, и за пять дней собрало почти полмиллиона просмотров в YouTube.

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