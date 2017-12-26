Вчера в обсуждении новости о том, что ЦИК отказала Навальному в регистрации в кандидаты в президенты нашлась пара человек, которые написали «Ну дали бы ему уже зарегистрироваться, чтобы он с треском провалился на выборах».

Но так нельзя.

Западные СМИ уже с готовностью обслуживают интересы своего истеблишмента и пишут про жалкие и убогие митинги сторонников Навального, которые лучше не показывать с квадрокоптеров, потому что тогда сразу становится очевидна их малочисленность и никчёмность, что «они уличными выступлениями хотят оказать давление на Центральную избирательную комиссию, чтобы заставить признать Навального кандидатом».

А что дальше? Если уступить в этом, то следующим пунктом будут «уличные выступления, чтобы оказать давление и заставить признать Навального президентом». То есть будет уже Грузия и Украина. Саакашвили и Ющенко. Очередная американская кукла в кресле президента.

Начнёте уступать улице в политических вопросах – и не заметите, как страна погрузится в бесконечный майдан.

Однако дело даже не в этом.

Закон есть закон. Dura lex, sed lex.

Сказано в законе, что кандидатом в Президенты Российской Федерации не может быть уголовник? Сказано. Значит не может.

С какой стати нарушать закон ради Навального? Он что, Избранный? Chosen One?

Сегодня вы разрешите Навальному баллотироваться, весной допустите третий тур выборов (также не предусмотренный законом), а ещё через некоторое время ваше имущество (и не важно – завод, ларёк или квартиру) отнимут в пользу очередного «избранного», на которого закон не действует.

А потом закона не станет вовсе, как на Украине сейчас…

И все вопросы будут решаться по принципу «у кого банда крупнее и отмороженнее».

Поэтому не надо нарушать закон и делать исключения.

Ни для кого.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира