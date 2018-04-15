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Полиция квалифицировала взрыв у "Киевэнерго" как умышленное уничтожение имущества
15.04.2018 12:01
Злоумышленникам, устроившим взрыв у здания "Киевэнерго", грозит до десяти лет лишения свободы, заявили в полиции Киева. В результате взрыва никто не пострадал Фото: kyiv.npu.gov.ua "За совершение такого правонарушения предусмотрено до десяти лет лишения свободы", – сказано в сообщении.В ночь на 15 апреля в Киеве произошел взрыв возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе, никто не пострадал. "По предварительным выводам взрывотехников, преступник мог использовать гранату", – сообщили правоохранители.

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