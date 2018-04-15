Злоумышленникам, устроившим взрыв у здания "Киевэнерго", грозит до
десяти лет лишения свободы, заявили в полиции Киева. В результате
взрыва никто не пострадал Фото: kyiv.npu.gov.ua "За совершение
такого правонарушения предусмотрено до десяти лет лишения
свободы", – сказано в сообщении.В ночь на 15 апреля в Киеве
произошел взрыв возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе,
никто не пострадал. "По предварительным выводам взрывотехников,
преступник мог использовать гранату", – сообщили
правоохранители.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира