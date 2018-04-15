В Киеве пьяный водитель устроил аварию на встречной полосе В воскресенье, 15 апреля, в Киеве на Подоле произошло ДТП с участием ехавшего по встречной полосе автомобиля Mercedes. svodka.net/ Об этом на Facebook странице сообщает dtp.kiev.ua, информирует svodka.net. Как сообщают очевидцы, машина двигалась по встречным полосам и протаранила другой автомобиль Daewoo. Также, по предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека. «Говорят, виновник аварии пьян. Как и где ему удалось выехать на встречку, неизвестно. Может быть еще с (улицы — прим. ред.) Электриков ехал», – предполагает автор поста.

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