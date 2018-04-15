|В Киеве пьяный водитель устроил аварию на встречной полосе
|15.04.2018 12:05
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В воскресенье, 15 апреля, в Киеве на Подоле произошло ДТП с участием ехавшего по встречной полосе автомобиля Mercedes.
svodka.net/
Об этом на Facebook странице сообщает dtp.kiev.ua, информирует svodka.net.
Как сообщают очевидцы, машина двигалась по встречным полосам и протаранила другой автомобиль Daewoo.
Также, по предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека.
«Говорят, виновник аварии пьян. Как и где ему удалось выехать на встречку, неизвестно. Может быть еще с (улицы — прим. ред.) Электриков ехал», – предполагает автор поста.
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