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В Киеве пьяный водитель устроил аварию на встречной полосе
15.04.2018 12:05
В Киеве пьяный водитель устроил аварию на встречной полосе

В воскресенье, 15 апреля, в Киеве на Подоле произошло ДТП с участием ехавшего по встречной полосе автомобиля Mercedes.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

Об этом на Facebook странице сообщает dtp.kiev.ua, информирует svodka.net.

Как сообщают очевидцы, машина двигалась по встречным полосам и протаранила другой автомобиль Daewoo.

Также, по предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека.

«Говорят, виновник аварии пьян. Как и где ему удалось выехать на встречку, неизвестно. Может быть еще с (улицы — прим. ред.) Электриков ехал», – предполагает автор поста.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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