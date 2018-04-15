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Удар по Сирии: Горбачев сказал, к чему готовиться
15.04.2018 12:08
Удар по Сирии: Горбачев сказал, к чему готовиться По теме:

Ракетный удар и союзников по Сирии очень похож на тренировку перед тем, как начнется настоящая стрельба.

"Я думаю, нападение в таком виде, в котором о ней говорят, и с такими результатами никому не нужна. Очень похоже на тренировку, прежде чем начать стрелять по-настоящему… Это недопустимо. Это ни к чему хорошему не приведет", — сказал в интервью латвийской радиостанции первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, передает  со ссылкой на .







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