Ракетный удар и союзников по Сирии очень похож на тренировку перед тем, как начнется настоящая стрельба.

"Я думаю, нападение в таком виде, в котором о ней говорят, и с такими результатами никому не нужна. Очень похоже на тренировку, прежде чем начать стрелять по-настоящему… Это недопустимо. Это ни к чему хорошему не приведет", — сказал в интервью латвийской радиостанции первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, передает со ссылкой на .

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