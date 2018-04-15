|Леся Никитюк порадовала поклонников пикантным фото
|15.04.2018 12:13
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Известная экс-ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Леся Никитюк, которая ранее хвасталась соблазнительными фото в белье, снова порадовала поклонников пикантным фото.
svodka.net/
Снимок, на котором она запечатлена в белом халате и полотенцем на голове, Леся разместила в своем Instagram, информирует svodka.net.
«Идеальное польское утро, или когда у поляка золотая карточка», — подписала кадр звезда и сопроводила его хештэгами #поляк #сосед.
Отметим, что «соседом» Леся называет своего возлюбленного, которого тщательно скрывает от общественности.
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Поклонники восхитились ногами телеведущей, а также заметили, что стол накрыт на двоих.
nastysha_rybka А ноги, ноги
anastasiiaromash8368 Леся ти прекрасна
varganovairina1953 Завтрак на двоих!
whitemandarin_wish Шикарная