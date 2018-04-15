Известная экс-ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Леся Никитюк, которая ранее хвасталась соблазнительными фото в белье, снова порадовала поклонников пикантным фото.

svodka.net/

Снимок, на котором она запечатлена в белом халате и полотенцем на голове, Леся разместила в своем Instagram, информирует svodka.net.

«Идеальное польское утро, или когда у поляка золотая карточка», — подписала кадр звезда и сопроводила его хештэгами #поляк #сосед.

Отметим, что «соседом» Леся называет своего возлюбленного, которого тщательно скрывает от общественности.

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Поклонники восхитились ногами телеведущей, а также заметили, что стол накрыт на двоих.

nastysha_rybka А ноги, ноги

anastasiiaromash8368 Леся ти прекрасна

varganovairina1953 Завтрак на двоих!

whitemandarin_wish Шикарная

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