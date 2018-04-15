Правоохранители задержали грузинского "вора в законе" по прозвищу Ираклий Хуту в Одессе с украинскими документами на имя другого человека, которые он использовал для въезда в Украину. Из Украины выдворили "вора в законе" Фото: ssu.gov.ua "Злоумышленник незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы. Один из лидеров сухумского воровского клана Ираклий Хуту является одним из сорока самых влиятельных "воров в законе", действующих на территории постсоветского пространства. По информации спецслужбы, "вор в законе" прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса, в частности квартирных краж, торговли наркотиками и похищения элитных автомобилей", – говорится в сообщении.Отмечается, что правоохранители задержали мужчину с украинскими документами на имя другого человека, которые он использовал для въезда в Украину."Злоумышленник был принудительно выдворен с территории Украины с последующим запретом въезда. Изъятый паспорт гражданина Украины по решениею Государственной миграционной службы был аннулирован", – сообщили в СБУ.В Министерстве внутренних дел настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам. В настоящее время законодательство Украины предусматривает только принудительную депортацию из страны таких лиц. В мае 2016 года Верховная Рада отклонила законопроект, который устанавливает уголовную ответственность для "воров в законе". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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