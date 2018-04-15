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CNN опубликовало спутниковые снимки: ракеты достигли целей в Сирии
15.04.2018 12:18
CNN опубликовало спутниковые снимки: ракеты достигли целей в Сирии
В Хомсе был нанесен значительный убыток двум отдельным объектам
Спутниковые снимки, предоставленные компаниями DigitalGlobe и Planet.com, подтверждают, что ракеты США, Великобритании и Франции нанесли серьезный убыток объектам в Сирии 14 апреля.
CNN опубликовало спутниковые снимки: ракеты достигли целей в Сирии Фото: CNN

Снимки опубликовало CNN, которая обратилась к указанным компаний после заявлений сирийского государственного телевидения о том, что ракеты в районе Хомса были перехвачены и не нанесли вреда.

"Новые спутниковые снимки от DigitalGlobe показывают, что в Хомсе был нанесен значительный убыток двум отдельным объектам", - пишет CNN, публикуя для сравнения фотографии от 13 и 14 апреля.

Кроме того, публикуются фотографии от Planet.com, показывающие, что здание научно-исследовательского центра на окраины Дамаска было разрушено до обломков.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на информацию о применении президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.

В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией". В Пентагоне отметили, что ракетные удары США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии уничтожили все заданные цели.

Ранее Генштаб РФ сообщал, что сирийская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила 71 крылатую ракету из 103, которые применили США, Великобритания и Франция.

 

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