|CNN опубликовало спутниковые снимки: ракеты достигли целей в Сирии
|15.04.2018 12:18
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В Хомсе был нанесен значительный убыток двум отдельным объектамСпутниковые снимки, предоставленные компаниями DigitalGlobe и Planet.com, подтверждают, что ракеты США, Великобритании и Франции нанесли серьезный убыток объектам в Сирии 14 апреля.
Фото: CNN
Снимки опубликовало CNN, которая обратилась к указанным компаний после заявлений сирийского государственного телевидения о том, что ракеты в районе Хомса были перехвачены и не нанесли вреда.
"Новые спутниковые снимки от DigitalGlobe показывают, что в Хомсе был нанесен значительный убыток двум отдельным объектам", - пишет CNN, публикуя для сравнения фотографии от 13 и 14 апреля.
Кроме того, публикуются фотографии от Planet.com, показывающие, что здание научно-исследовательского центра на окраины Дамаска было разрушено до обломков.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на информацию о применении президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.
С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.
В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией". В Пентагоне отметили, что ракетные удары США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии уничтожили все заданные цели.
Ранее Генштаб РФ сообщал, что сирийская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила 71 крылатую ракету из 103, которые применили США, Великобритания и Франция.