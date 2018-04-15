В Хомсе был нанесен значительный убыток двум отдельным объектам

Снимки опубликовало CNN, которая обратилась к указанным компаний после заявлений сирийского государственного телевидения о том, что ракеты в районе Хомса были перехвачены и не нанесли вреда.

"Новые спутниковые снимки от DigitalGlobe показывают, что в Хомсе был нанесен значительный убыток двум отдельным объектам", - пишет CNN, публикуя для сравнения фотографии от 13 и 14 апреля.

Кроме того, публикуются фотографии от Planet.com, показывающие, что здание научно-исследовательского центра на окраины Дамаска было разрушено до обломков.