Прожили с женой 12 лет, трое детей.

Чувства охладели, а потом я встретил другую женщину. Влюбился, пишет читатель , передает

Как это бывает, завязался роман, все стало просто чудесно!!

Встречались, а потом она мне говорит: либо ты разводишься с женой либо я ухожу.

Поговорили с женой, вполне мирно, собираю вещи. Смотрю — а она вещи детей тоже собирает.

Говорит, а ты надеялся уйти и вспоминать только по выходным?

Еще что-то вроде: у тебя полная семья, детям пока лучше с тобой, раз уж бросаешь, дай и мне устроить свою личную жизнь.

Говорит, ответственность за детей будем потом делить поровну, делали-то детей вместе. Я даже не подозревал, с каким чудовищем жил все это время. Бросить детей, чтобы устроить личную жизнь?

И как я теперь это объясню любимой?

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