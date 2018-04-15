Сотрудники правоохранительных органов столицы рассказали о деталях взрыва, который произошел возле здания "Киевэнерго" в ночь на воскресенье, 15 апреля, о чем сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции столицы.

По словам полицейский, вследствие взрыва пострадавших нет.

"В дежурную часть поступила информация о взрыве на проспекте Победы, 93 около здания Киевэнерго. Поврежден фасад здания", - отметили правоохранители.

Предварительно установлено, что злоумышленнику не удалось привести в действие гранату. Во время осмотра места инцидента удалось обнаружить, что повредили здание, в котором находится ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Около места взрыва, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами.

Отмечается, что данные действия преступников квалифицируются по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В нынешнее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные действия для установления и задержания лиц, которые причастны к действиям.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 15 апреля, в Святошинском районе Киева возле здания Киевэнерго произошел взрыв . В здании вылетели двери, взрывной волной повредило окна и фасад.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира